Se reanuda la actividad de la Copa Libertadores para los clubes argentinos
Racing, River, Defensa y Justicia, Boca y Tigre jugarán sus partidos este jueves a partir de las 17.
Racing, River, Defensa y Justicia, Boca y Tigre jugarán sus partidos este jueves a partir de las 17.
La Conmebol canceló los partidos previstos entre el 15 y el 21 de marzo. Asimismo, la FIFA cordó suspender los partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 previstos del 23 al 31 de marzo.
El Millonario ganaba 1 a 0 hasta los 89 minutos del partido. Sin embargo, por cosas del fútbol y una defensa que se durmió, Flamengo lo dio vuelta y ganó 2 a 1 con dos goles de Gabriel Barbosa. Así Flamengo se coronó campeón de América y jugará el Mundial de Clubes.