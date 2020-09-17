River se durmió en el final y perdió la Copa Libertadores

El Millonario ganaba 1 a 0 hasta los 89 minutos del partido. Sin embargo, por cosas del fútbol y una defensa que se durmió, Flamengo lo dio vuelta y ganó 2 a 1 con dos goles de Gabriel Barbosa. Así Flamengo se coronó campeón de América y jugará el Mundial de Clubes.