Así fue el regreso al mar de cuatro lobos marinos que fueron rehabilitados en Mar del Plata
Los cuatro ejemplares machos fueron atendidos por el equipo técnico del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina de Aquarium de la ciudad.
Los cuatro ejemplares machos fueron atendidos por el equipo técnico del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina de Aquarium de la ciudad.
Ocurrió en la cárcel del Condado de Los Ángeles. En el video se puede ver que los internos bebieron de la misma botella de agua caliente y olieron la mascarilla facial de uno de ellos.
Se trata de proyecto que buscará que el municipio adhiera a garantizar que el 2% del cupo laboral en la administración pública sea ocupado por liberados.