Marcha del Orgullo en Mar del Plata: "Un freno a las políticas del odio y la violencia"
El trayecto se llevó a cabo por Buenos Aires, Colón y Lamadrid, finalizando en La Rambla, desde las 16.
El trayecto se llevó a cabo por Buenos Aires, Colón y Lamadrid, finalizando en La Rambla, desde las 16.
En el caso están imputados Luis Ramos y Oscar Montes, ambos por “homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género”. Este lunes será juzgado Ramos, mientras que Montes va a ser enjuiciado por un jurado popular, con fecha a definirse.
Al igual que en la ciudad de Córdoba, el domingo en Mar del Plata, un grupo de ex Veteranos de Guerra bajo la insignia en el Día Internacional de la Diversidad de Género un par de horas después y este lunes explicaron los motivos.