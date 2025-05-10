ley transito

Operativo de tránsito en el Puerto: multan a varios conductores por falta de VTV
De los 273 fiscalizados, quince no contaban con el control periódico, mientras que uno no tenía licencia y otro manejaba en contramano.
De los 273 fiscalizados, quince no contaban con el control periódico, mientras que uno no tenía licencia y otro manejaba en contramano.
A través de la Secretaría de Seguridad, continúa el cronograma de operativos de control en diversos barrios de la ciudad para mantener el orden en la vía pública, prevenir y disuadir picadas ilegales.
La oágina contiene información sobre educación vial y legislaciones, y los materiales necesarios para preparar el examen teórico que requiere el trámite de habilitación para manejar. Esa evaluación podrá rendirse en la misma plataforma web.
"Los inspectores de tránsito como los efectivos policiales “están para hacer un bien social, para proteger al ciudadano. El problema es que el ciudadano muchas veces no lo interpreta así”, dijo el director provincial de Fiscalización y Coordinación de la Dirección de Seguridad Vial, Oscar Astoreca,