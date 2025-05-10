ley transito

Balcarce capacitó al personal por la Ley de Tránsito

"Los inspectores de tránsito como los efectivos policiales “están para hacer un bien social, para proteger al ciudadano. El problema es que el ciudadano muchas veces no lo interpreta así”, dijo el director provincial de Fiscalización y Coordinación de la Dirección de Seguridad Vial, Oscar Astoreca,