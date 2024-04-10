ley del aborto

Arizona, un nuevo estado que prohibirá el aborto definitivamente
La norma es anterior a la creación del estado de Arizona. No establece excepciones por violación o incesto, solo lo permite cuando la vida de la madre está en peligro.
La norma es anterior a la creación del estado de Arizona. No establece excepciones por violación o incesto, solo lo permite cuando la vida de la madre está en peligro.
Con 38 votos afirmativos, 29 votos negativos y 1 abstención se aprobó la legalización del aborto en la Argentina. Repercusiones.