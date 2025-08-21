ley antibarrabravas

Bullrich apuntó contra la Policía Bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente
La ministra de Seguridad lo expresó durante una conferencia de prensa con su par del Interior de Chile, José Antonio Viera-Gallo.
La ministra de Seguridad lo expresó durante una conferencia de prensa con su par del Interior de Chile, José Antonio Viera-Gallo.
La medida fue aplicada por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, perteneciente del Ministerio de Seguridad. Dos de ellos cuentan con antecedentes penales.
Buscan definir a los barrabravas como un grupo delictivo dedicado a la asociación ilícita. Patricia Bullrich consideró que quieren “ir directamente a la prohibición total y absoluta de la figura de las barras”.