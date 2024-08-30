ley alquileres

Alquileres sin ley: “El más beneficiado es el monotributista, sin dudas”
Luego de la derogación de la Ley, hay beneficios impositivos que se sostuvieron. Son “muchos y muy buenos” aseguró el contador Marcelo Corbalán.
Luego de la derogación de la Ley, hay beneficios impositivos que se sostuvieron. Son “muchos y muy buenos” aseguró el contador Marcelo Corbalán.
El sector inmobiliario expresó su preocupación por la vuelta de la Ley de Alquileres promulgada en el 2020.
Lo informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También destacaron que en enero la oferta de departamentos en alquiler en el AMBA fue 90,3% mayor que en diciembre.
La Cámara de Diputados sancionó un nuevo régimen. En esta nota, la claves de la norma.