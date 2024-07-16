ley adicciones

El juego no es cosa de chicos
La salud pública, enfrenta numerosos desafíos en el Siglo XXI, entre los que destacan el impacto de las apuestas de juegos en línea en la juventud y las infancias.
La salud pública, enfrenta numerosos desafíos en el Siglo XXI, entre los que destacan el impacto de las apuestas de juegos en línea en la juventud y las infancias.
El sujeto violentó la puerta de ingreso del inmueble con un caño de metal.
Este fenómeno abarca un espectro amplio, que incluye las sustancias, el uso excesivo de tecnología, compras compulsivas y otros comportamientos adictivos.
Desde Mar del Plata irán representantes de "Proyecto Vida Digna", quienes tienen su hogar en el cual cumplen una función social comprometida con las adicciones. Una historia para conocer.