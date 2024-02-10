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El marplatense Leiva defiende una vez más la corona Sudamericana
Leiva defiende el título sudamericano superpluma ante Arce
Mar del Plata tiene un gran campeón: Leiva retuvo la corona Sudamericana a puro talento y guapeza
Matías Leiva defiende la corona sudamericana
Marplatense Leiva, por el título sudamericano de boxeo en Neuquén
El marplatense Leiva peleará por el título Sudamericano en Neuquén
Leiva, talento y corazón para una noche soñada del boxeo local
El campeón Fedebol ligero sacó a relucir sus condiciones para sacar adelante una dura pelea. Gran victoria también de Bertola y de Yamil Peralta en la pelea de fondo.
"El Distinto" Leiva se pone a prueba por el título, en pelea de fondo en Pilar
El marplatense combatirá este viernes frente al campeón fedebol bonaerense Facundo “Topo” Arce.