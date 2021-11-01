legislativas 2021

Manuela Castañeira pasó por Mar del Plata y visitó a los trabajadores de la ex Boston

Manuela Castañeira, precandidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires por el Nuevo MAS, pasó por Mar del Plata en donde realizó varias acciones junto a los candidatos del espacio a nivel local. Comenzó su visita a la ciudad de Mar del Plata para dar inicio a la campaña electoral. En