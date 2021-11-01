legislativas 2021

Arquitectos convocaron a candidatos a concejales para abordar diversos temas
Se desarrolló un debate entre los asistentes sobre cuestiones que fueron desapareciendo de la agenda política local y que son de vital importancia para toda la sociedad.
Se desarrolló un debate entre los asistentes sobre cuestiones que fueron desapareciendo de la agenda política local y que son de vital importancia para toda la sociedad.
Un total de 573.174 electores de General Pueyrredon están en condiciones de elegir entre una amplia oferta de 20 listas, aunque con solo tres internas. Habrá marplatenses representantes para aspirar a cargos de Diputado Nacional y al senado provincial.
573.174 electores de General Pueyrredon podrán elegir entre una amplia oferta de 20 listas, aunque con solo tres internas, ninguna de ellas en las principales coaliciones que vienen protagonizando las últimas contiendas. Habrá representantes locales a senadores provinciales y a Diputado Nacional.
Manuela Castañeira, precandidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires por el Nuevo MAS, pasó por Mar del Plata en donde realizó varias acciones junto a los candidatos del espacio a nivel local. Comenzó su visita a la ciudad de Mar del Plata para dar inicio a la campaña electoral. En
El jefe comunal realizó un evento en una plaza donde se mostró con los precandidatos a concejales y consejeros escolares de cara a la legislativa 2021.