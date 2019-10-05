Macri se pronunció contra el aborto: “Claramente a favor de las dos vidas”
En Mendoza, en el marco de su campaña "Sí, se puede", el Presidente ratificó en público su posición frente al debate por la legalización del aborto.
En Mendoza, en el marco de su campaña "Sí, se puede", el Presidente ratificó en público su posición frente al debate por la legalización del aborto.
La movilización se replicó en diferentes ciudades del país para conmemorar el primer aniversario del "pañuelazo federal" llevado a cabo en 2018. El próximo mes el proyecto para la legalización del aborto será presentado por octava vez en el Congreso.
Las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Mar del Plata se manifestaron este martes a la tarde en el emblemático punto marplatense para que el Estado ejecute políticas públicas "que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres".