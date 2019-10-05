legalización del aborto

La Rambla se cubrió de verde en el primer "pañuelazo"

Las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Mar del Plata se manifestaron este martes a la tarde en el emblemático punto marplatense para que el Estado ejecute políticas públicas "que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres".