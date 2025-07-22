Mar del Plata en los ASU 2025: se despidió la delegación
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
El lanzador marplatense Lautaro Vouilloz se adueño del récord provincial absoluto en el Lanzamiento del Martillo con 58.70 metros en el marco del “XLI Trofeu Brasil”, uno de los más importantes de los que se realiza en el país vecino, disputado en la ciudad de Río de Janeiro.