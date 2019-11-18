Martilleros destacaron que el fin de semana largo fue "mejor a lo que esperaban"
Destacaron que recibieron "más gente que el año pasado" y que "alquilaron sectores que son difíciles, como la zona sur de la ciudad".
Destacaron que recibieron "más gente que el año pasado" y que "alquilaron sectores que son difíciles, como la zona sur de la ciudad".
Según los registros difundidos por AUBASA, hasta las 8, circularon 2028 autos por hora por el peaje de Samborombón con destino a Mar del Plata y otras localidades de la región.