Brenda Lorenzo perdió por puntos en Laprida
La boxeadora Brenda Lorenzo hizo su 10° presentación en el campo rentado con derrota por puntos ante Sofía Rodríguez.
La boxeadora Brenda Lorenzo hizo su 10° presentación en el campo rentado con derrota por puntos ante Sofía Rodríguez.
Por razones que no trascendieron, un hombre de 64 años amenazó a su hijo con un arma de fuego en Laprida al 2900
El intendente de aquella localidad, Pablo Torres, aseguro: "Hemos decidido regresar a la fase 1 por un período definido que nos permitiría ver si logramos encapsular el foco de contagios".
Se trata de un hombre de 38 años que habría estado en la localidad hace diez días.