lanchas amarillas

Proyectan un documental sobre la desaparición de las lanchitas amarillas
Se trata de Los últimos, producido por la UTN. La función será hoy a las 17:00 en la Sala Piazzolla.
Se trata de Los últimos, producido por la UTN. La función será hoy a las 17:00 en la Sala Piazzolla.
Así se refirió el Miembro Honorífico de la Asociación de Patrones de Pesca de Mar del Plata, Enrique Caporaletti, respecto a la denuncia del concejal marchiquitense Alejandro Cueto.
A los trabajadores les reclamana el doble de medidas de seguridad, pero argumentan que no entran dos balsas en sus buques. Son aproximadamente 100 los afectados. "Lo único que queremos es ir a trabajar", afirmaron.