Encontraron el cuerpo del hombre que estaba desaparecido en los lagos de Palermo
Pudieron confirmar su identidad gracias al ADN en las prendas que dejó en la orilla.
Pudieron confirmar su identidad gracias al ADN en las prendas que dejó en la orilla.
Ocurrió a la altura del kilómetro 2080 de la Ruta 40, a 30 kilómetros de Villa La Angostura. No se registraron heridos.
El antes y el después de Bosque Alegre. El barrio comenzó a gestarse en la década del 40 y tuvo el atractivo de contar con un lago para navegar, pescar y observar una diversa fauna, hasta que por falta de mantenimiento debió ser rellenado.