El FMI apoyó a Macri: “El programa económico está comenzando a dar resultados”
Así lo afirmó Christine Lagarde, titular de la entidad internacional, tras una reunión con el Presidente en la Cumbre del G-20 en Japón.
Así lo afirmó Christine Lagarde, titular de la entidad internacional, tras una reunión con el Presidente en la Cumbre del G-20 en Japón.
En una conferencia de prensa que brindó en Washington, Christine Lagarde aseguró que el programa de auxilio que se implementa en Argentina "realmente funciona" y le pidió a los candidatos que se postulen para estas elecciones que no “den la espalda a lo que se viene realizando”.
Tras un encuentro en Washington con el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la referente del organismo consideró que la "implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible" en el país.
Así lo expresó Christine Lagarde, titular del fondo al presidente del Banco Central y el Ministro de Hacienda, en un encuentro en el marco del Foro Económico Mundial.