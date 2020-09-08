Comerciantes de la galería Lafayette se manifestaron para pedir su reapertura
Son alrededor de 40 los locales que permanecen cerrados. Señalaron que previamente en Fase 3 habían abierto. "Se hace insostenible", afirmaron.
Son alrededor de 40 los locales que permanecen cerrados. Señalaron que previamente en Fase 3 habían abierto. "Se hace insostenible", afirmaron.
Después de la clausura de la pileta y de que sus pertenencias sean arrojadas en bolsas de residuos, fueron recibidos para saber cómo continuará su situación laboral.
Los trabajadores realizaron una jornada de visibilización ya que la pileta está clausurada, se les adeuda un mes de salario y no tienen respuestas de los dueños.