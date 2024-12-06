Lacalle Pou

Lula se ausentó en la foto del Mercosur luego de la asunción de Milei como presidente pro tempore
Hace 15 días, el presidente libertario se había ausentado de la foto del G20 realizado en Brasil para marcar sus diferencias con el anfitrión.
Hace 15 días, el presidente libertario se había ausentado de la foto del G20 realizado en Brasil para marcar sus diferencias con el anfitrión.
El evento se celebrará del 18 al 28 de julio en Palermo.
El candidato del Partido Nacional finalmente fue declarado ganador, luego de que los resultados iniciales del balotaje anunciaron un empate técnico entre él y su rival del Frente Amplio Daniel Martínez. La Justicia Electoral tuvo que hacer un recuento más profundo de los votos, que culminó este juev