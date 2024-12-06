Uruguay: el escrutinio definitivo confirmó a Lacalle Pou como nuevo presidente

El candidato del Partido Nacional finalmente fue declarado ganador, luego de que los resultados iniciales del balotaje anunciaron un empate técnico entre él y su rival del Frente Amplio Daniel Martínez. La Justicia Electoral tuvo que hacer un recuento más profundo de los votos, que culminó este juev