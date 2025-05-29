La Ruta del Dinero K

La Corte confirmó la condena contra el empresario Lázaro Baéz
Es en la causa denominada “Ruta del Dinero K”. Además, la decisión de los jueves impactó en otras 21 personas involucradas.
Es en la causa denominada “Ruta del Dinero K”. Además, la decisión de los jueves impactó en otras 21 personas involucradas.
Lo ordenó el Tribunal Oral Federal N° 4, que también dispuso rematar esos inmuebles que estaban a nombre del empresario y su hijo, Martín.
Es dentro de la causa conocida como “Ruta del Dinero K”. La medida también alcanza al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín.
El empresario se encuentra en prisión desde 2016, siendo juzgado por el presunto lavado de dinero de 40 millones de dólares de la obra pública que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.