De Mar del Plata al mundo
El gin artesanal Restinga anunció que su premiado producto ahora será exportado a Europa, desembarcando en Barcelona.
El gin artesanal Restinga anunció que su premiado producto ahora será exportado a Europa, desembarcando en Barcelona.
Matías Iriarte, uno de los propietarios de Restinga Gin Artesanal, manifestó que "sería un empuje muy importante para tener una industria pujante, sobre todo de emprendedores".
La Restinga Gin Artesanal fue la primera destilería de gin artesanal del país, y si bien la misma está ubicada en Coronel Vidal, sus dueños son marplatenses y han tomado la decisión de llevar adelante una gran gesto solidario, dejando de lado la producción comercial de gin, para destinar el equipami