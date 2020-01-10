Claudio Cosano presentó su colección “25 años” en Espacio Clarín

El viernes comenzó con un desfile a cargo del diseñador Claudio Cosano, acompañado por sus compañeros de La jaula de la moda, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola. Además hubo humor a cargo de Miguel Ángel Cherutti y la música de Marcela Wonder, Zeta&The Catswing y Los de Fuego.