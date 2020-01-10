La Jaula de la Moda vuelve al Fashion Day en Espacio Clarín
Este viernes también Lucía Salinas presentará su libro "Los Arrepentidos" y Gustavo Parrado le pondrá humor a la noche. El cierre será musical y estará a cargo de Los de Fuego.
Este viernes también Lucía Salinas presentará su libro "Los Arrepentidos" y Gustavo Parrado le pondrá humor a la noche. El cierre será musical y estará a cargo de Los de Fuego.
Este viernes también habrá una performance de "La revista está en la Rivadavia", el humor de Omar Capacci y la música de Gustavo Ramesar y Fernando Blanco y los que quedan.
El diseñador protagonizó el Fashion Day de Espacio Clarín. También estuvo acompañado por sus colegas de "La Jaula de la Moda", Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola.
El viernes comenzó con un desfile a cargo del diseñador Claudio Cosano, acompañado por sus compañeros de La jaula de la moda, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola. Además hubo humor a cargo de Miguel Ángel Cherutti y la música de Marcela Wonder, Zeta&The Catswing y Los de Fuego.