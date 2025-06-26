Un hombre comió un sánguche en La Fonte D´Oro de Constitución y después se negó a pagar
El hombre de 39 años gastó 18.000 pesos en la reconocida cafetería, pero nunca tuvo la intención de abonar por ello. Fue detenido por el Comando de Patrullas.
El hombre de 39 años gastó 18.000 pesos en la reconocida cafetería, pero nunca tuvo la intención de abonar por ello. Fue detenido por el Comando de Patrullas.
Para combatir el frío, la cadena de cafeterías incorporó unas novedosas bebidas a base de leche, croissants y una imperdible promoción en diversos platos de comida.
Están los clásicos huevos de chocolate, y se destacan unos de chocolate belga pintados a mano. También, las roscas de crema pastelera premium que vienen en distintivas latas.
El servicio viene en una “box” con varios productos. Se puede contratar vía web o directamente en todas las sucursales de la cadena de café.
Palabra autorizada a la hora de analizar la situación comercial de Mar del Plata, Allué manifestó que "si me preguntas cómo me hubiese gustado que haya sido, te digo que el estado soporte los haberes, porque nos necesitan pujantes para que cuando esto pase sigamos generando fuentes de trabajo".