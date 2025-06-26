Martínez Allué: "Si La Fonte D' Oro se funde quedan 300 familias sin empleo"

Palabra autorizada a la hora de analizar la situación comercial de Mar del Plata, Allué manifestó que "si me preguntas cómo me hubiese gustado que haya sido, te digo que el estado soporte los haberes, porque nos necesitan pujantes para que cuando esto pase sigamos generando fuentes de trabajo".