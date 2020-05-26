La protesta se hizo escuchar: regularizan la situación de los trabajadores de La Cuadra
"Demostramos que Los Frigerio no son intocables, no son impunes, que debemos seguir trabajando por condiciones laborales y salariales dignas", destacaron.
"Demostramos que Los Frigerio no son intocables, no son impunes, que debemos seguir trabajando por condiciones laborales y salariales dignas", destacaron.
Realizan una manifestación en Ortega y Gasset y Florisbelo Acosta. Hay 60 empleados a los que no se les paga la obra social y tres acuerdos de indemnizaciones que no fueron abonados.
Según detallaron desde el sindicato de Panaderos, "se arregló con los trabajadores para que se les reconozca la antigüedad original que tenían". La semana próxima habrá una nueva audiencia.