Kreplak lanzó la campaña de donación de sangre en Mar del Plata
Desde hoy funciona un camión del ministerio de salud en donde se puede donar sangre. La campaña seguirá luego por otros distritos de la Costa Atlántica.
Desde hoy funciona un camión del ministerio de salud en donde se puede donar sangre. La campaña seguirá luego por otros distritos de la Costa Atlántica.
Un durísimo cruce se dio en la comisión de Legislación, cuando la Coalición Cívica elevó un Expediente que especificaba un "repudio a los dichos del viceministro de salud Nicolás kreplak".
El diputado cuestionó la medida y los dichos del Gobernador de querer "cuidar a los argentinos" y el viceministro de Salud bonaerense lo cruzó.
"Es razonable", dijo el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en medio de un faltante de vacunas a nivel mundial.
El presidente de IOMA, Homero Giles, acordó un incremento tanto para hospitales provinciales como municipales del 10% retroactivo a diciembre de 2020 y otro 10% en febrero.