Retiraron un kiosco de diarios en Alberti y Corrientes
Se trata del número 51 que es removido en el marco del operativo de limpieza y reorganización del espacio público, según confirmó Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil.
Se trata del número 51 que es removido en el marco del operativo de limpieza y reorganización del espacio público, según confirmó Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil.
Ante una realidad cada vez mas difícil para los tradicionales kioscos de diarios y revistas, muchos propietarios se ven imposibilitados de poder retirarlos, ante la falta de actividad o el cierre de los mismos. Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil, manifestó que "la falta de respuesta a las i
Juan Carlos Broggi, referente del gremio de Canillitas en Mar del Plata, manifestó que "lo único que nos esta salvando es la venta de ediciones que vienen con colecciones de juguetes, coches, muñecos, ya que la venta de la revista de tapa solamente, prácticamente ha desaparecido".