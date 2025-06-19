Estiman que hay 50 puestos de diarios en condiciones de ser retirados de la vía pública

Ante una realidad cada vez mas difícil para los tradicionales kioscos de diarios y revistas, muchos propietarios se ven imposibilitados de poder retirarlos, ante la falta de actividad o el cierre de los mismos. Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil, manifestó que "la falta de respuesta a las i