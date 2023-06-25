Todo en paz: Lunghi y Kicillof se reunieron y anunciaron trabajados en conjunto

Tras los últimos desencuentros, la medida de Tandil de optar por elegir la fase y la negstiva del gobiernador a girarle fondos para reactivar el turismo, mantuvieron varias horas de reunión mano a mano. Al cabo, la provincia enviará ayuda económica y acordaron trabajar en conjunto.