Kicillof lanzó su primer spot de campaña en busca de la reelección en la Provincia
El Gobernador provincial remarcó la recuperación del peronismo tras el paso del PRO y señaló que “hay que seguir avanzando con derecho al futuro”.
El Gobernador provincial remarcó la recuperación del peronismo tras el paso del PRO y señaló que “hay que seguir avanzando con derecho al futuro”.
Tras los últimos desencuentros, la medida de Tandil de optar por elegir la fase y la negstiva del gobiernador a girarle fondos para reactivar el turismo, mantuvieron varias horas de reunión mano a mano. Al cabo, la provincia enviará ayuda económica y acordaron trabajar en conjunto.
El gobernador propuso un pago parcial y postergar el resto de los vencimientos. Asimismo, este lunes vence el plazo para que los tenedores den su consentimiento.
El diputado nacional le expresó al gobernador bonaerense un fuerte respaldo a la Ley Impositiva provincial y a las negociaciones iniciadas para reprogramar los vencimientos de los bonos de deuda provincial.