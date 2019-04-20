Macri le envió sus condolencias a Cristina por la muerte de su madre
Repitió el gesto que la senadora había tenido con él cuando falleció su padre, hace dos meses.
Repitió el gesto que la senadora había tenido con él cuando falleció su padre, hace dos meses.
Víctor Manzanares lo hace en calidad de testigo protegido ante Stornelli. Se espera más información sobre el lavado de dinero K. En su entorno aseguran que se encuentra “sin peso sobre sus espaldas”.
En un desprendimiento de la causa que investiga el pago de coimas por parte de empresarios a funcionarios durante el kirchnerismo, ahora la lupa está puesta en la remisería de San Fernando y el dinero que recibió de parte del Ministerio de Planificación.