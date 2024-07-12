Kermés de Once Unidos: “La consigna es divertirse y pasarla bien”
El presidente de la entidad, Horacio Taccone, contó que el año pasado pasaron unas 20.000 personas. Se realizará mañana y el domingo, de 12:00 a 21:00, con entrada gratuita.
El presidente de la entidad, Horacio Taccone, contó que el año pasado pasaron unas 20.000 personas. Se realizará mañana y el domingo, de 12:00 a 21:00, con entrada gratuita.
En el último fin de semana de las vacaciones de invierno, el Club Once Unidos (Falkner y Roldán) realizará su cuarta edición de la kermés. La tradicional fiesta familiar se desarrollará en el estadio y polideportivo de la sede.