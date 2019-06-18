Stornelli elevó parte de la causa de los cuadernos a juicio oral y público
El fiscal federal pidió que la ex presidenta Cristina Kirchner y el detenido ex ministro de Planifcación Federal, Julio De Vido, entre otros, vayan a juicio oral.
El fiscal federal pidió que la ex presidenta Cristina Kirchner y el detenido ex ministro de Planifcación Federal, Julio De Vido, entre otros, vayan a juicio oral.
Lo había ordenado en las últimas horas el juez federal Claudio Bonadío, y la Policía materializó su detención este sábado. Se desempeñaban en la dirección de Vialidad Nacional. El lunes serán indagados.
El juez federal Claudio Bonadio aceptó un pedido de excarcelación bajo caución juratoria.