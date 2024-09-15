Agónico empate de Círculo que se queda en el Federal A
Con un penal de Iriberri a los 46 del complemento, Círculo Deportivo igualó ante Juventud Unida de San Luis y logró el empate 1-1 que le permite seguir en la categoría la próxima temporada.
Con un penal de Iriberri a los 46 del complemento, Círculo Deportivo igualó ante Juventud Unida de San Luis y logró el empate 1-1 que le permite seguir en la categoría la próxima temporada.
El equipo de Norberto D´Angelo sigue extendiendo su buen momento en el Federal “A” y le ganó esta tarde a Juventud Unida Universitario de San Luis en Otamendi 1-0. El único tanto lo marcó Diego Martínez.
El equipo “Papero”, después de una importante victoria como local, jugará el domingo en San Luis ante Juventud Unida Universitario, el equipo de Alexis Matteo (no estará en el banco por expulsión). Dentro de la delegación está Emiliano Rodríguez, flamante incorporación.