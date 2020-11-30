Julio Iglesias recordó a Maradona y confesó por qué está “escondido” y “sobreviviendo”
El cantante dice que no siente ganas de ser creativo y que desea volver a trabajar. Esta semana estrenó un dueto con Andrés Calamaro.
El cantante dice que no siente ganas de ser creativo y que desea volver a trabajar. Esta semana estrenó un dueto con Andrés Calamaro.
El Salmón despidió al Diez, “el rey Bohemio”, con posteos en los que resaltó la amistad que los unió y elogió la performance del artista español. Mirá el video en exclusiva.
El cantante ocupa el puesto 70 entre los más ricos de España. Todo lo que tiene.
El cantante fue captado por un programa español siendo ayudado por dos mujeres para poder desplazarse.