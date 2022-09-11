El “Lobito” Ruiz perdió en Chile por puntos
El representante de Mar del Plata, Julio César Ruiz cayó por puntos en fallo unánime ante el chileno Marcial Carrión luego de disputar los 8 asaltos del combate desarrollado en Santiago de Chile.
El representante de Mar del Plata, Julio César Ruiz cayó por puntos en fallo unánime ante el chileno Marcial Carrión luego de disputar los 8 asaltos del combate desarrollado en Santiago de Chile.
El “Lobito” tendrá una nueva presentación profesional el próximo sábado en Santiago de Chile buscando el regreso al triunfo. Su rival, será Marcial Carrión.
El próximo sábado, en Villa Carlos Paz estará peleando el “lobito” Julio César Ruiz en un exigente combate ante un knockeador invicto mientras que el 8 de abril próximo, disputará su quinto combate profesional Mariano “El Bonito” Bértola.