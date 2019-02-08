Julian Volpato

Julián Volpato volvió a Espacio Clarín, el lugar que lo vio crecer
Julián Volpato, hijo del reconocido artista el "Chino" Volpato, volvió a "El lugar de los artistas" con su música cargada de alegría y positivismo.
Julián Volpato, hijo del reconocido artista el "Chino" Volpato, volvió a "El lugar de los artistas" con su música cargada de alegría y positivismo.
Espacio Clarín recibió este jueves a la música de Tunay, Julián Volpato y The Police Men. Todas las actividades que se realizan en el espacio de Alberti 1242, son con entrada libre y gratuita