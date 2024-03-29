Juicio lesa humanidad

Reconocen a Gil Lavedra por su trabajo en el Juicio a las Juntas
Del acto formaron parte autoridades del comité radical, el exsecretario de la CONADEP y exvicegobernador Daniel Salvador, y diputados y senadores bonaerenses de la UCR.
Del acto formaron parte autoridades del comité radical, el exsecretario de la CONADEP y exvicegobernador Daniel Salvador, y diputados y senadores bonaerenses de la UCR.
Se trata del segundo juicio que se lleva adelante en la ciudad por los delitos de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) en los '70. El Tribunal Oral Federal comenzará a escuchar los alegatos el martes y el miércoles.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará el viernes el juicio de la causa "La Cueva III", en el que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de esta ciudad, durante la última dictadura militar.