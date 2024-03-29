Juicio lesa humanidad

Comienza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará el viernes el juicio de la causa "La Cueva III", en el que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de esta ciudad, durante la última dictadura militar.