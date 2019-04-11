juez federal Sergio Torres

Sergio Torres será el nuevo juez de la Suprema Corte bonaerense
Su pliego fue aprobado por unanimidad en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, es uno de los 11 jueces federales de Comodoro Py.
Su pliego fue aprobado por unanimidad en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, es uno de los 11 jueces federales de Comodoro Py.
La Cámara Alta bonaerense convocó a una sesión especial este jueves para analizar la postulación del juez federal como candidato a ocupar el cargo vacante de magistrado en el el máximo tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.