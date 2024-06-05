Juez Alfredo Eugenio López

Aborto legal: "Quedó demostrada la falta de imparcialidad del Juez López"

La medida dispuesta por el magistrado marplatense, quien posó más de una vez con representantes de la ultraderecha, quedará sin efecto hasta tanto lo resuelva la Cámara Federal. Valeria Crespo, integrante de la Multisectorial de la Mujer, manifestó que "es un Juez militante, que tiene un activismo e