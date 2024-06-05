Juez Alfredo Eugenio López

Fallo contra prepagas: “La Superintendencia de Salud es la que debe fijar los incrementos”
Lo ordenó el juez federal marplatense, Alfredo López, quien determinó a través de una sentencia que se deben retrotraer los precios de las cuotas a diciembre.
Lo ordenó el juez federal marplatense, Alfredo López, quien determinó a través de una sentencia que se deben retrotraer los precios de las cuotas a diciembre.
La medida dispuesta por el magistrado marplatense, quien posó más de una vez con representantes de la ultraderecha, quedará sin efecto hasta tanto lo resuelva la Cámara Federal. Valeria Crespo, integrante de la Multisectorial de la Mujer, manifestó que "es un Juez militante, que tiene un activismo e