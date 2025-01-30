Juego Panamericanos

Lima 2019: Ivo Cassini aseguró “llegar perfecto para el viernes”

El nadador marplatense, que ya había competido en aguas abiertas, trasladó sus capacidades a la pileta durante este martes y se mostró satisfecho por su actuación en los 400 metros libres, aunque está enfocado en la competencia de 200 metros libres por equipos y en los 1500.