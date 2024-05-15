Tres campeones para la 1° jornada del Nacional Absoluto
Ivo Cassini y Federico Ludueña en Mayores y Juana Ortiz en juveniles fueron los primeros campeones marplatenses del Nacional Absoluto de Natación después de la jornada inicial.
Ivo Cassini y Federico Ludueña en Mayores y Juana Ortiz en juveniles fueron los primeros campeones marplatenses del Nacional Absoluto de Natación después de la jornada inicial.
Mar del Plata volvió a subirse a lo más alto del podio en distintas pruebas del Nacional Absoluto Open y Junior que se realiza en Parque Roca. En esta oportunidad, los campeones son Juana Ortiz, Lucía Gauna en Mayores y entre los Juniors, se consagraron Milagros Fernández Timberio, Guillermina Ruggi
Comenzó a disputarse esta tarde el Campeonato Nacional Absoluto de Mayores y Juniors en la Pileta Olímpica de Parque Roca donde los marplatenses consiguieron 6 medallas de oro. En Mayores, se las quedaron Gauna, Buscaglia, Saravia y Ortiz; mientras que en Juniors, lo hicieron Ruggiero y Martin.
La nadadora marplatense Juana Ortiz tuvo un destacado desempeño en los Juegos ODESUR de la Juventud de Rosario pero se enteró que tenía que viajar a menos de una semana del torneo, por la lesión de una compañera: “me metí sin presión y ya con ir estaba re contenta”.
Las marplatenses siguen cosechando medallas en la competencia que se desarrolla en Rosario. El Seleccionado de Básquet 3×3 Femenino con Federica Laganá como capitana, ganó la presea dorada, mientras que Juana Ortiz en su última competencia por relevos, se quedó con la de plata.
Juana Ortiz, que se enteró que iba a competir en los Suramericanos de la Juventud de Rosario una semana antes del inicio de la competencia, le dio la primera medalla a la ciudad en la competencia al ganar el bronce en los 50 metros espalda. Ulises Saravia quedó muy cerca (4º). Además, Belén Enriquez
El club de Parque Luro se quedó con la posta 4×100 libres en el único oro marplatense del día en el Argentino Absoluto de Parque Roca. La posta femenina, se quedó con el segundo lugar. Además, en las competencias individuales Guido Buscaglia sumó una medalla de plata, mientras que Nahuel Martin y Ju