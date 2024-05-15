Juana Ortiz: “Fue todo una locura, me decían que fui como la revelación”

La nadadora marplatense Juana Ortiz tuvo un destacado desempeño en los Juegos ODESUR de la Juventud de Rosario pero se enteró que tenía que viajar a menos de una semana del torneo, por la lesión de una compañera: “me metí sin presión y ya con ir estaba re contenta”.