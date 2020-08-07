"Hay que dejar que San Cayetano venga a cada uno de nosotros"
Así lo aseguró el padre Juan Pablo Cayrol, encargado de la iglesia ubicada en Moreno al 6800 y principal artífice de la celebración.
Así lo aseguró el padre Juan Pablo Cayrol, encargado de la iglesia ubicada en Moreno al 6800 y principal artífice de la celebración.
Así lo aseguró el padre Juan Pablo Cayrol, encargado de la iglesia ubicada en Moreno al 6800 y principal artífice de la celebración. Para él, "no cabe duda" de la magnitud de la concurrencia.