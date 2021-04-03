juan manuel lópez
Seguridad en el Transporte: "Pedimos retenes con operativos donde se identifique a los pasajeros"
El Foro de Seguridad organiza plenario con fomentistas ante el aumento de los robos y la violencia
"Totó" García y el Foro de Seguridad acordaron conformar una mesa de trabajo
Cambios en la secretaría de Seguridad: “Como en la Oca, retrocedemos al casillero inicial”
Familiares de Armayo se reunieron con Oroquieta y el Foro de Seguridad
El caso Armayo, la clave para una agenda común del delito entre el Municipio y el Foro de Seguridad