Juan Guaidó

Guaidó acusó a Maduro de financiar guerrillas con narcotráfico y minería ilegal
Así lo expresó en el marco de una reunión de la Asamblea Nacional. Aseveró que el mandatario chavista habría "traicionado" la soberanía nacional.
Así lo expresó en el marco de una reunión de la Asamblea Nacional. Aseveró que el mandatario chavista habría "traicionado" la soberanía nacional.
El presidente dio el discurso de apertura y utilizó la oportunidad para resaltar la "gran oportunidad" que es el tratado comercial y para demandarle a Nicolás Maduro que "deje de obstruir la transición democrática".
John Bolton, asesor de seguridad del presidente estadounidense dijo en una entrevista radial que "cuanto antes aproveche" el presidente venezolano la oportunidad de retirase lejos de su país, más lejos estará de la prisión que tiene Estados Unidos en Cuba.
El titular de la Asamblea Nacional venezolana se autoproclamó "presidente encargado" de aquel país, frente a miles de personas que se concentraron en Caracas para protestar contra el segundo mandato de Nicolás Maduro. Al menos cuatro personas murieron en incidentes callejeros.