Advierten que en "los últimos días" hubo contagios por "reuniones privadas"
Así lo indicó Juan Di Matteo, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias de Mar del Plata. Además, pidió "extremar las medidas de prevención".
Así lo indicó Juan Di Matteo, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias de Mar del Plata. Además, pidió "extremar las medidas de prevención".
La empresa en la que aparecieron 10 casos positivos de coronavirus fue cerrada en forma preventiva, ya que además aparentemente no estaría habilitada.
Según el coordinador del SAME, Juan Di Matteo, el brote del miércoles dejó en evidencia al establecimiento, que tiene 18 de las 29 personas infectadas con COVID-19 que se informaron en el parte nocturno del SISA.
La municipalidad se hizo cargo de los hisopados en las residencias donde estuvo la paciente de 74 años que fue reportada el lunes con COVID-19 y se encuentra internada en la Clínica 25 de Mayo.
El coordinador del SAME, Juan Di Matteo, detalló el operativo que se llevó a cabo sobre la mujer proveniente de CABA que rompió la cuarentena en el barrio Santa Rita, que se suma a otros tantos ocurridos en nuestra ciudad.
Una persona que arribó en junio a la ciudad y debía cumplir el aislamiento obligatorio en su domicilio, no se encontraba en su vivienda este jueves, al momento de presentarse un móvil del SAME para realizarle el hisopado.