Se definieron los campeones del surf argentino
Gran final del circuito con el Quiksilver Pro, con olas top para la consagración de JC Ruggiero y Victoria Muñoz Larreta. Testimonios y análisis del gran momento del surf nacional.
Gran final del circuito con el Quiksilver Pro, con olas top para la consagración de JC Ruggiero y Victoria Muñoz Larreta. Testimonios y análisis del gran momento del surf nacional.
Juan Cruz Ruggiero alcanzó su primer título de campeón argentino y Ornella Pellizzari estiró su récord a 12 títulos nacionales y además venció por tercera vez consecutiva el Quiksilver Open La Paloma.
En la primera experiencia de este tipo para la Asociación de Surf Argentina (ASA), se coronaron los campeones del Campeonato Virtual Junior que fue la 4° fecha del Circuito Argentino.