Un mes de prisión para el diputado que besó los senos de su pareja durante una sesión
Se trata de Juan Ameri, quien protagonizó el escándalo sexual durante una sesión por Zoom durante la pandemia.
Se trata de Juan Ameri, quien protagonizó el escándalo sexual durante una sesión por Zoom durante la pandemia.
Celeste Burgos sonó como posible participante del reality de El Trece. Qué dijeron Ángel de Brito y el propio ex diputado.
La conductora de Nada personal abrió su programa bailando sobre su escritorio al ritmo de Los Auténticos Decadentes.