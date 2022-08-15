Peñarol comenzó la pre-temporada
El equipo que dirige Adrián Capelli inició los trabajos pensando en la próxima temporada de la Liga Nacional con la presencia de José Defelippo, Agustín Cáffaro y Cristian Cardo.
El equipo que dirige Adrián Capelli inició los trabajos pensando en la próxima temporada de la Liga Nacional con la presencia de José Defelippo, Agustín Cáffaro y Cristian Cardo.
El “Milrayitas” sigue dando pasos en el armado del plantel para la próxima temporada y esta noche se confirmó el arribo del nicoleño José Defelippo que viene de jugar con la camiseta de San Lorenzo la última temporada.