Kit Harington criticó al personaje de Jon Snow: “Es un modelo masculino que no se necesita más”
Uno de los protagonistas de “Game of Thrones” reflexionó sobre los alcances que tuvo su rol y los efectos en la sociedad.
Uno de los protagonistas de “Game of Thrones” reflexionó sobre los alcances que tuvo su rol y los efectos en la sociedad.
Este domingo comenzará el tramo final de la serie que cautivó a fanáticos de todo el mundo. La historia escrita por George R. R. Martin relata la competencia entre familias nobles por alcanzar el Trono de Hierro y gobernar los Siete Reinos.