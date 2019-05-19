“Los clubes no están exentos de la situación general del país”
Así se expresó el titular del EMDER, quien además explicó cómo es el estado actual del Campo Municipal de Deportes.
Así se expresó el titular del EMDER, quien además explicó cómo es el estado actual del Campo Municipal de Deportes.
La información salió a la luz a raíz de una denuncia del Jockey Club Mar del Plata, dueño de algunos de los terrenos en donde el municipio llevó adelante, en 2015, la construcción del espacio deportivo. Frente a la situación, la comuna analiza comprarle los terrenos.