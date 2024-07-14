Joaquina Durá

Mar del Plata aportó 4 platas y un histórico récord en Perú
Por el Sudamericano U20, Argentina completó una gran tarea y los marplatenses pudieron ganar cuatro medallas de plata (Rojas Landaburu, Guerrero y Zuberbhuler).
Por el Sudamericano U20, Argentina completó una gran tarea y los marplatenses pudieron ganar cuatro medallas de plata (Rojas Landaburu, Guerrero y Zuberbhuler).
El marplatense logró el segundo puesto en los 5 mil metros del certamen que se disputa en Lima, Perú. Además, Juana Zuberbhuler fue quinta en los 1.500.