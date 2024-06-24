Valinotti se despidió de Peñarol
El base comunicó en redes sociales que deja el club "Milrayitas" y se espera que continúe su carrera en Europa.
El base comunicó en redes sociales que deja el club "Milrayitas" y se espera que continúe su carrera en Europa.
El ex base de Peñarol formará parte de un combinado que se enfrentará con Uruguay en la inauguración de nuevo estadio en Paysandú. También fue citado el ex Quilmes, Alex Negrete.
El base ex Peñarol fue presentado oficialmente en el equipo que competirá en la LEB Oro la próxima temporada.
En la entrega de Premios de la AdC, el base de Peñarol recibió su merecida mención. Además, el marplatense Leandro Ramella fue elegido el mejor DT.
Por primera vez en una ceremonia en vivo realizada por Twitch, se realizó el anuncio de los clásicos premios a lo más destacado a la temporada de La Liga Nacional, que en pocos días tendrá nuevo campeón. Leandro Ramella fue elegido como el mejor DT, Bruno Sansimoni el jugador de mayor progresión y J
El base anotó su máxima en la Liga Nacional con 29 puntos para ser el máximo anotador en la victoria del “Milrayitas” ante Platense como visitante por 86-65. Ya llega a 8 triunfos de manera consecutiva ratificando el buen momento. Al Thornton también tuvo una buena noche en un equipo cada vez con ma
Con el debut de Tomás Sirochinsky como entrenador luego de la salida de Carlos Romano, Peñarol venció a San Lorenzo por 75 a 74 en un muy buen partido del equipo marplatense. Joaquín Valinotti con 17 puntos fue factor determinante y también se destacó Pennacchiotti con 20. Nicolás Romano fue el máxi