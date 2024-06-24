Joaquín Valinotti

Ramella, Sansimoni y Valinotti premiados por la Liga Nacional

Por primera vez en una ceremonia en vivo realizada por Twitch, se realizó el anuncio de los clásicos premios a lo más destacado a la temporada de La Liga Nacional, que en pocos días tendrá nuevo campeón. Leandro Ramella fue elegido como el mejor DT, Bruno Sansimoni el jugador de mayor progresión y J